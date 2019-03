Dierenpopulaties houden er, net als mensen, verschillende culturen op na. Volgens Britse onderzoekers vergroot dat hun overlevingskans, blijkt maandag uit een in Science verschenen onderzoek.

Volgens wetenschapper Philippa Brakes van de universiteit van Exeter zijn er binnen bepaalde diersoorten meerdere culturen waargenomen.

Zo is er een familie van chimpansees die stenen gebruikt om noten te kraken. Dat aanpassingsvermogen is handig, omdat daarmee ook de gebruiken van dieren veranderen en prooien zo op het verkeerde been kunnen worden gezet.

In het onderzoek wordt ook gewezen op het belang van oude dieren binnen een bepaalde groep. Dit geldt bijvoorbeeld voor Afrikaanse olifanten. Hoe ouder een vrouwelijke Afrikaanse olifant is, hoe groter de overlevingskans van andere vrouwelijke olifanten in haar groep is. Dit betekent dat oudere olifanten meer informatie kunnen doorgeven aan hun soortgenoten.

Volgens de onderzoekers wordt het dan ook tijd dat er meer wordt gekeken naar culturele gebruiken van dieren.