Een zadelrob is afgelopen week aangetroffen in de Zeeuwse plaats Burgh-Haamstede. Het in Nederland zeldzame dier is door vrijwilligers van Eerste Hulp bij Zeezoogdieren (EHBZ) overgebracht naar opvangcentrum A Seal in Stellendam.

De zadelrob is een zeehondensoort dat doorgaans alleen voorkomt in het noordpoolgebied. "Het gebeurt één keer in de zoveel jaar dat er eentje in Nederland wordt gezien", vertelt A Seal-dierenarts Machteld Geut.

Het is onbekend hoe het dier in Zeeland is beland. Mogelijk heeft dit te maken met haar gezondheid.

"Haar situatie is zorgelijk", vertelt Geut. "Ze is heel erg verzwakt en uitgedroogd." Op dit moment kan de dierenarts nog niet vertellen of het vrouwtje, dat ongeveer een jaar oud is, het zal overleven.

Er lopen meerdere onderzoeken naar de gezondheid van de zadelrob. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken of ze virussen met zich meedraagt. Dit is volgens Geut nodig doordat er andere ziektes voorkomen in het noordpoolgebied.

De zadelrob kan vanwege de virussen een risico vormen voor de gezondheid van de zeehondenpopulatie in Nederland. Om die reden bevindt het dier zich nu in een speciale quarantaine-unit.

De zadelrob op het strand van Burgh-Haamstede. (Foto: EHBZ)

Zadelrob voorlopig niet te zien voor bezoekers

Vanwege de gezondheidstoestand is de zadelrob voorlopig niet te zien voor bezoekers van het opvangcentrum. Het dier moet rusten. Daarnaast zijn zadelrobben volgens EHBZ en A Seal "erg gevoelig" voor stress en prikkels.

De opvang in de gemeente Goeree-Overflakkee houdt zich bezig met het opvangen en verzorgen van zeehonden. Naast jonge zeehonden die hun moeder zijn verloren, gaat het vaak ook om zeehonden die gewond of ziek zijn.

De dieren worden vrijgelaten zodra hun gezondheid het toelaat. Een andere voorwaarde is dat de zeehond in staat moet zijn om in het wild te kunnen overleven.

Geut hoopt dat ook de zadelrob kan terugkeren naar haar oorspronkelijke leefgebied. Als ze wordt vrijgelaten, gebeurt dit in het noordelijkste puntje van Nederland. "Zo ver mogelijk zodat haar kansen op terugkeer het grootst zijn."