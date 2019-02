In de maanden november, december en januari zijn in totaal vier wolven gezien in Nederland. Dat meldt Wageningen Environmental Research, een onderzoeksinstituut van de Wageningen Universiteit, donderdag. Van die vier wolven is er één definitief gevestigd en één bijna.

De wolvin die zich heeft gevestigd in Nederland leeft op het noordelijke deel van de Veluwe, boven de A1. Deze uit Brandenburg afkomstige wolf heeft de codenaam GW998f meegekregen en werd eind juli voor het eerst gezien op de Veluwe.

In de maanden november, december en januari zijn zes keutels van de wolvin verzameld, maar een bloedspat op een loopspoor in de sneeuw gaf de doorslag dat de zich definitief heeft gevestigd.

In hetzelfde gebied als dit vrouwtje leeft ook een mannetjeswolf, die codenaam GW893m draagt. Dit mannetje werd in de periode van januari tot september 2018 meerdere keren aangetroffen bij een roedel die in de Duitse deelstaat Nedersaksen leeft. Het gebied waarin de wolf werd gezien ligt zo'n 400 kilometer bij de Veluwe vandaan.

Wageningen Environmental Research ontdekte de wolf voor het eerst begin januari, toen er schapen in het Overijsselse Heino en Dalmsholte werden aangetroffen die waren doodgebeten door de mannetjeswolf.

Mannetje leeft in gebied met vrouwtjeswolf

In de weken daarna trok het mannetje naar het zuiden richting het gebied waar het nu gevestigde vrouwtje leeft. De kans bestaat dat er in mei jongen geboren worden, maar uit onderzoek moet nog blijken of de twee wolven ook daadwerkelijk een paar vormen.

Op het midden van de Veluwe onder de A1 leeft ook een wolvin, met codenaam GW960f. Ook daarvan zijn uitwerpselen gevonden. Als er vanaf donderdag DNA-materiaal van die wolvin wordt gevonden is ook dat dier definitief gevestigd op de Veluwe. Het onderzoek in het laboratorium naar die DNA-sporen kan wel nog enkele weken duren.

In de laatste maanden liep er ook een wolf in Overijssel rond, maar het lijkt erop dat deze wolvin (GW912f) inmiddels weer in Duitsland is. Het roofdier beet begin december nog een schaap dood bij De Lutte, maar in dezelfde maand bleek dat haar territorium in het Duitse Walle is, in de deelstaat Nedersaksen, zo'n 200 kilometer verwijderd van De Lutte.