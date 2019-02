Zes schapen in Overijssel zijn in januari doodgebeten door een wolf of meerdere wolven, blijkt woensdag uit cijfers van faunabeheerder Bij12. De aanvallen vonden plaats in Heino, Beerzerveld en Dalmsholte, allemaal in Overijssel.

Op 5 januari werden vier schapen doodgebeten door wolven in Beerzerveld. Op diezelfde dag werd ook in Dalmsholte een schaap door wolven gedood. Een dag later gebeurde dat ook in Heino.

Bij twee anderen dodelijke aanvallen op schapen, op 24 januari in Lunteren en op 1 februari in Slagharen, waren honden de daders.

Het is nu pas duidelijk dat wolven en honden achter de aanvallen zaten, omdat het DNA dat in de bijtwonden van de schapen is aangetroffen, moest worden onderzocht. Het duurt enkele weken voordat de resultaten van zo'n onderzoek bekend zijn.

Wolf sinds deze maand officieel gevestigd in Nederland

Sinds half februari is de wolf officieel gevestigd in Nederland. Toen werd uit DNA-onderzoek duidelijk dat een wolvin al een half jaar op de Veluwe boven de A1 leefde. Die periode van een half jaar is nodig om van vestiging van een wolf te kunnen spreken.

Uit dat DNA-onderzoek bleek ook dat er een mannetje rondloopt in het gebied waar het vrouwtje zich heeft gevestigd. Van officiële vestiging van dat mannetje is voorlopig nog geen sprake. Mogelijk worden er in mei jonge wolven geboren, waarmee er sprake zou zijn van een roedel.

Op de Veluwe leeft, onder de A1, nog een wolvin. Vermoedelijk is in maart sprake van officiële vestiging van dat dier.

Schapenhouders bezorgd over terugkeer van de wolf

Schapenhouders zijn bezorgd over de terugkeer van de wolf in Nederland. Volgens hen is hun vee een makkelijke prooi voor het roofdier. Volgens Wolven in Nederland richten alleen zwervende wolven zich op schapen. Wolven die zich in een gebied hebben gevestigd, jagen volgens de organisatie doorgaans veel meer op wild als edelherten en zwijnen.

Vorig jaar werden er in totaal 166 schapen gedood door wolven. Voor de aanvallen in januari in Overijssel waarbij zes schapen werden gedood, dateert de laatste melding over een dood schaap door toedoen van een wolf van begin december. In de Overijsselse plaats De Lutte werd toen één schaap gedood.