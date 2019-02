Een hond die dinsdag in Den Haag vermist raakte, is later op de dag teruggevonden in een eersteklascoupé van de trein naar Leiden Centraal.

De politie schrijft woensdag op Facebook dat agenten een melding kregen over een vermiste hond.

Het dier was voor het laatst gezien in de omgeving van een trein op een station in Den Haag en het baasje had geen idee waar de hond was gebleven.

Uiteindelijk bleek dat de hond languit in de eerste klas van een trein lag. Op Leiden Centraal werd het dier door de politie opgevangen en herenigd met zijn eigenaar.

"Voor het niet inchecken heeft de viervoeter een waarschuwing gekregen", meldt de politie in het bericht.

Eerder stapte hond in Utrecht op trein naar Leidsche Rijn

Het is niet de eerste keer deze maand dat een weggelopen hond wordt teruggevonden in de trein. Op vrijdag 8 februari kregen beveiligers op station Utrecht Centraal een melding over een loslopende hond op het perron. Met een broekriem werd het dier vastgezet.

Andere reizigers meldden dat het dier op station Utrecht Leidsche Rijn op de trein was gestapt. Hij was weggelopen van huis en zijn eigenaar was naar hem op zoek.

Op Utrecht Centraal werd de eigenaar met zijn huisdier herenigd.