Een Schotse vrouw heeft na haar vakantie in Australië een slang in een van haar instappers gevonden. Afgelopen vrijdag pakte de vrouw bij thuiskomst haar koffer uit en werd ze onaangenaam verrast door een gevlekte python.

In de eerste instantie dacht de vrouw dat haar schoonzoon een grap met haar had uitgehaald door een rubberen slang in haar koffer te stoppen. Ze voelde aan het dier en toen het bewoog, raakte de vrouw in paniek, schetste ze in gesprek met meerdere media.

De vrouw was op vakantie in Australië om haar dochter en schoonzoon te bezoeken. Een aantal dagen voor vertrek dacht ze dat ze een slang had gezien op haar kamer, maar na een korte zoektocht was het dier onvindbaar.

De slang had zich kennelijk goed verstopt en reisde 15.000 kilometer mee in de bagage van de vrouw. Na de vondst belde ze met haar schoonzoon om te vragen wat ze moest doen.

Hij nam met de Schotse dierenbescherming contact op om het reptiel op te laten halen. De slang bleek niet giftig te zijn. Het beest is nu in quarantaine. Mogelijk gaat hij naar de dierentuin in Glasgow.

De gevlekte python is een niet-giftige wurgslang die zijn prooi in één keer doorslikt.