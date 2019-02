Wandelaars hebben zondagmiddag een gewonde bruinvis terug in zee geplaatst. Het dier werd gevonden op het strand van Burgh Haamstede (Zeeland).

De wandelaars hoopten het gewonde dier hiermee te helpen. Hulpverleners van SOS Dolfijn zijn op zoek naar de bruinvis, laten ze via Twitter weten.

"De bruinvis kwam nog een paar keer boven en is daarna niet meer terug gezien", schrijft SOS Dolfijn. "Omdat een bruinvis op het strand meestal een dier in nood is en te verzwakt is geraakt om nog te kunnen zwemmen, was de kans op her-stranden dan ook groot. Maar de bruinvis werd niet meer teruggevonden."

De bruinvis zou een wond op de kop en de staart hebben. SOS Dolfijn is een kennis- en opvangcentrum voor walvisachtigen in de Noordzee.

Eerder deze week werd er ook een bruinvis gevonden op het strand van Scheveningen. Het dier had een verse wond op zijn hoofd en overleed uiteindelijk. Het dier bleek te zijn aangevallen door een grijze zeehond.