Estlandse bouwvakkers hebben woensdag een wolf uit de ijskoude Pärnu-rivier gered, meldt de BBC. De mannen dachten eerst dat het om een hond ging, maar brachten zonder het door te hebben een wilde wolf naar de dierenarts.

De bouwvakkers deden baggerwerkzaamheden bij een nabije dam toen ze een dier in nood zagen. De 'hond' zat vast in het ijs. De mannen maakten ruimte in het ijs zodat het dier naar de kant kon zwemmen. Ze wikkelden de hondachtige in een deken en warmden hem op in de auto.

"De 'hond' was kalm en lag tijdens de autorit te slapen op mijn schoot", zegt een van de bouwvakkers tegen een Estse krant. "Ik vond hem wel zwaar maar we kwamen er pas bij de arts achter dat het een wolf was."

Door het extreem koude water, was de bloeddruk van de wolf erg verlaagd. Dit heeft ervoor gezorgd dat hij zich in de auto rustig heeft gehouden.

In de kliniek kwamen de dierenartsen erachter dat het om een mannetjeswolf ging van een jaar oud.

Wolf gps-halsband omgedaan door milieuagentschap

De wolf werd dezelfde dag nog vrijgelaten in het wild. Onderzoekers deden het dier een gps-halsband om van het nationaal milieuagentschap.

In Estland wonen honderden wolven. Slechts een klein deel daarvan heeft in de afgelopen jaren een gps-halsband gekregen. Ze blijven meestal uit de buurt van mensen.