Het lijkt erop dat het verspreidingsgebied van de bever in het oosten van het land uitbreidt, vooral langs de grote rivieren. Sinds een paar jaar trekt de bever oostwaarts en vraatsporen laten zien dat het knaagdier inmiddels de Achterhoek heeft bereikt, meldt de site Nature Today.

Rond 1826 was de bever in ons land uitgestorven. Vanaf 1988 zijn ze op enkele plaatsen weer uitgezet, zoals in de Gelderse Poort en het Hunzedal. Vanuit deze populaties verspreidt het dier zich gestaag naar het oosten, zo is te zien aan de vraatsporen.

In 2016 werden er twee jonge bevers waargenomen in de Schipbeek, een zijrivier van de IJssel. Sindsdien is de verspreiding nauwlettend in de gaten gehouden, aldus Nature Today.

In januari van dit jaar wordt er voor het eerst bevervraat gemeld langs de Schipbeek bij Diepenheim. Hieruit blijkt dat de bever het Twentekanaal heeft overgestoken en de Achterhoek heeft bereikt.

Nature Today schrijft verder dat er inmiddels ook sporen zijn gevonden bij Wichmond. De kans bestaat dat het dier via de bovenloop van de Schipbeek de Buurserbeek zal bereiken en zich zo ook in Twente vestigt.