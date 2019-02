De Chinese Yang Fenlan (69) heeft in Tanzania vijftien jaar celstraf gekregen voor het smokkelen van slagtanden van zeker vierhonderd olifanten. Dat meldt persbureau AFP.

Fenlan wordt ook wel de ivoorkoningin genoemd, omdat ze zoveel ivoor heeft gesmokkeld. Ze is veroordeeld voor het smokkelen van zeker 860 slagtanden tussen 2000 en 2014.

Naast de ivoorkoningin zijn nog twee mannen uit Tanzania veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf voor hun rol bij het smokkelen. Zij zouden de slagtanden hebben verzameld en naar Fenlan hebben gebracht.

De drie moeten gezamenlijk 11,5 miljoen euro boete betalen. Als ze dat niet doen, moeten ze allemaal nog twee jaar langer vastzitten. Dat is ongeveer dubbel de waarde van de gesmokkelde waar nu.

Fenlan woont al sinds de jaren zeventig in Tanzania. Toen ze in 2015 in Tanzania werd aangehouden, was ze vicevoorzitter van Chinees-Afrikaanse businessraad in het land.

Veel slagtanden en andere dierlijke spullen, zoals schubben van een gordeldier, worden in China gebruikt als medicijnmiddel.