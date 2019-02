Gorillavrouwtje Sindy, een 33-jarige westelijke laaglandgorilla is woensdagochtend dood aangetroffen door verzorgers van de Amsterdamse dierentuin ARTIS. Ze bleek dinsdagavond al overleden te zijn aan de gevolgen van een grote ontsteking.

Hoe deze ontsteking is ontstaan wordt momenteel onderzocht. Sindy stond al lange tijd onder behandeling van een veterinair team, omdat opviel dat ze telkens kortere periodes minder alert leek te zijn, zo schetst de dierentuin. Uit autopsie bleek dat ze niet meer te redden zou zijn geweest.

Afgelopen jaar werd de gorillavrouw nog onderzocht door specialisten van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) en binnenkort stond er nog een onderzoek gepland.

De westelijke laaglandgorilla is een ernstig bedreigde diersoort die vooral nog voorkomt in bosrijke, West-Afrikaanse gebieden. "In het wild worden westelijke laaglandgorilla's 35 à 40 jaar. In dierentuinen ligt het gemiddelde op 47 jaar", meldt ARTIS.

Gorillavrouw kreeg in totaal zes jongen

Sindy kreeg in totaal zes jongen. Een aantal van hen zijn overleden, twee wonen in ARTIS. Haar jongste is momenteel drie jaar oud: Shae. Het jong dronk de laatste tijd al minder bij zijn moeder en kan volgens de dierentuin zelfstandig verder.

Westelijke laaglandgorilla's leven in groepen en vertonen rouwgedrag. Woensdagochtend namen haar groepsgenoten afscheid van Sindy en is ze weggehaald.