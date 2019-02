De wolf is definitief terug in Nederland nadat een wolvin zich officieel heeft gevestigd op de Veluwe, meldt de provincie Gelderland maandag. De wolvin leeft sinds eind juli vorig jaar op het noordelijke deel van de Veluwe.

Om van een officiële vestiging van een wolf te kunnen spreken, moet het dier zich zes maanden lang in hetzelfde gebied bevinden. DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat de eind januari gevonden uitwerpselen van de wolf zijn die al een half jaar op de Veluwe leeft.

In het gebied waar de wolvin zich heeft gevestigd, loopt ook een mannelijke wolf rond. "Nu er niet alleen een wolvin, maar ook een wolf rondloopt op de Noord-Veluwe zijn er in mei misschien wel jonge wolfjes", zegt Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland. "Dit is het begin van een roedel."

Volgens de provincie is het aangetroffen mannelijke DNA het allereerste teken van een mannetje in het gebied.

Tweede wolvin gaat zich waarschijnlijk in maart vestigen

Een tweede wolvin lijkt de Veluwe ook als haar leefgebied te hebben uitgekozen. Dat dier leeft onder de A1, terwijl de zich al gevestigde wolvin boven de A1 leeft. Als de tweede wolf in maart nog steeds op de Veluwe is, dan heeft ook dat dier zich officieel gevestigd.

Bijna 140 jaar geleden werd de laatste in Nederland levende wolf doodgeschoten. Een enkele keer werd er nog een wolf in Nederland gezien. Maar pas paar jaar geleden kwam dit weer vaker voor. In 2018 deden tien verschillende wolven Nederland aan, waarvan er zich dus één heeft gevestigd.

Schapenhouders bezorgd over terugkeer wolf

De terugkeer van de wolf in Nederland baart met name schapenhouders zorgen. Ze zijn bang dat hun vee door de wolf wordt aangevallen. Volgens Wolven in Nederland gebeurt dat alleen als wolven nog zwerven en zich nog niet gevestigd hebben in een gebied. Als een wolf een vast leefgebied heeft uitgekozen, gaat het dier volgens de organisatie op wild in plaats van op vee jagen.

Aan het begin van deze eeuw keerde de wolf vanuit Oost-Europa ook terug in Duitsland. In de jaren daarna verplaatste het dier zich steeds verder westwaarts. De wolvin die zich nu in Nederland heeft gevestigd, komt ook uit Duitsland en is geboren in Brandenburg.

Naar verwachting zal een aantal van de wolven in Duitsland die dicht bij de Nederlandse grens leven op termijn naar Nederland komen. Eind juli vestigde zich een roedel bij het Duitse Meppen, dat op 20 kilometer van de Nederlandse grens ligt.