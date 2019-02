Een hond is vrijdag weggelopen van zijn huis in Leidsche Rijn en daar op het station op de trein naar Utrecht Centraal gestapt. Het dier is inmiddels weer terug bij de eigenaar, meldt de veiligheidservice van de NS woensdag op Instagram.

De beveiliging kreeg vrijdag een melding over een loslopende hond op het perron. Om mogelijk gevaarlijke situaties te voorkomen, kwamen beveiligers direct ter plaatse.

De medewerkers van de veiligheidservice wisten het dier aan te lijnen met een broeksriem. Reizigers wisten hen toen te vertellen dat de hond op station Utrecht Leidsche Rijn op de trein was gestapt.

De dierenambulance kwam naar het station om zich te ontfermen over het dier. Zij hebben de eigenaar van het dier achterhaald en hen met elkaar herenigd.

Hond loopt los op snelweg in Amsterdam

Op woensdag liep er ook een loslopende hond op de snelweg. Op de A10 in Amsterdam zagen automobilisten tijdens een file een hond.

Het dier liep tussen de auto's door in tegengestelde richting. Toegesnelde politieagenten konden het dier niet vinden. Het is onbekend of de hond al gevangen is.