Wetenschappers hebben in India een nieuwe kikkersoort ontdekt, die niet onder te brengen is bij een al bekend geslacht. De wetenschappers hebben het nieuwe geslacht Mysticellus franki genoemd, meldt de BBC woensdag.

Een Indiase student en haar begeleider van de universiteit van Delhi vonden de kikker in een waterplas langs de weg in het natuurgebied de Westelijke Ghats in Zuid-India.

Na drie jaar intensief onderzoek hebben de onderzoekers weten vast te stellen dat het daadwerkelijk om een volledig nieuw geslacht kikkers gaat.

"Deze kikker is waarschijnlijk zo lang niet ontdekt, omdat de dieren maar vier dagen per jaar tevoorschijn komen om te paren", zegt student en onderzoeker Sonali Garg tegen de BBC. "De rest van de tijd leeft het dier een teruggetrokken bestaan."

In het natuurgebied worden vaker nieuwe kikkersoorten ontdekt. Het is echter lang geleden dat er een nieuw kikkergeslacht is ontdekt.

"Omdat we nog zo weinig weten van de kikker, is het belangrijk om het leefgebied goed te beschermen", stelt Garg. Veel natuurgebieden in India worden bedreigd.