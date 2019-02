Een zeer zeldzame zwarte luipaard is vorig jaar in Kenia gezien. De waarneming is de eerste in ruim honderd jaar die door onderzoekers is bevestigd, blijkt uit een recente publicatie in het African Journal of Ecology.

De luipaard heeft een zeer donkere vacht door melanisme, een zeldzame aandoening die gezien wordt als het tegenovergestelde van albinisme. Overdag is de huid bijna volledig zwart, in de nacht zijn andere kleuren zichtbaar.

Het dier is gezien in Laikipia County, een gebied van ongeveer 8.700 vierkante kilometer. De eerste en voorlaatste officiële waarneming dateert van 1909 en vond plaats in Ethiopië. Vier andere meldingen in Afrika zijn nooit officieel bevestigd.

Onderzoekers van San Diego Zoo plaatsten acht camera's in Laikipia County, nadat er in 2017 en 2018 meerdere meldingen over een zwarte luipaard waren. Het dier werd vijf keer op beeld vastgelegd, telkens op een andere locatie.

Het vrouwtje was één keer in het gezelschap van een volwassen soortgenoot met een normale vacht. De onderzoekers denken dat de oudere luipaard mogelijk de moeder was.