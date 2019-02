De Maleisische autoriteiten hebben dertig ton aan schubdieren en schubben van de gepantserde dieren in beslag genomen bij een grote reeks invallen bij verwerkingsbedrijven in het Aziatische land. "Een recordvangst", volgens de politie.

De totale vangst heeft volgens de politie en milieuorganisaties een marktwaarde van zo'n 2 miljoen dollar (bijna 1,8 miljoen euro), meldt AFP dinsdag.

De politie onderschepte 2.372 ingevroren schubdieren in vriezers en gekoelde containers, 61 levende schubdieren in kooien en 361 kilo aan schubben van de met uitsterven bedreigde dieren. Een 35-jarige man, die de leiding zou hebben gehad in een van de fabrieken die handelden in schubdieren, is gearresteerd.

Volgens een Maleisische organisatie die toezicht houdt op de schubdierensmokkel "gaat het om de grootste vangst die Maleisïe tot op heden heeft gezien". De autoriteiten doen vaker invallen bij smokkelaars, maar meestal is de vangst veel kleiner.

Schubdieren gebruikt in traditionele geneeskunde

Schubdieren zijn erg populair in Azië. De schubben worden er gebruikt in de traditionele geneeskunde en het vlees is een delicatesse.

Maleisië probeert er al jaren van alles aan te doen om de stroperij en smokkel van de beesten aan banden te leggen. Het schubdier, of de pangolin, is het meest gestroopte zoogdier op aarde.