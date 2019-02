Dierenrechtenorganisatie House of Animals bereidt een aangifte voor tegen de mannen die afgelopen weekend honden betastten tijdens een hondenshow in Eindhoven.

Woensdag kwamen via RTL Nieuws beelden naar buiten waarop te zien is hoe mannen het geslachtsdeel van teefjes betasten. Karen Soeters van House of Animals zegt tegen NU.nl dat de organisatie over veel meer beelden beschikt, waarop ook de gezichten van de mensen duidelijk te zien zijn. "Een aangifte willen we juridisch goed voorbereiden en dat kost wat meer tijd. Alle beelden gaan uiteindelijk naar de politie."

De organisatie deed al een melding bij de politie, maar die liet weten nog geen actie te kunnen ondernemen. "Op basis van de aangeleverde beelden kunnen wij niet stellen of er sprake is van een strafbaar feit", aldus een woordvoerder van de regionale politie-eenheid Oost-Brabant. Ook waren de personen niet herkenbaar in beeld.

House of Animals ging naar de tentoonstelling om beelden te maken van een evenement waarop de organisatie tegen is. Medewerkers van de organisatie zagen vervolgens dat mannen de honden aan het betasten waren, waarop werd besloten het vast te leggen op camera. Te zien is dat zeker drie teefjes worden betast door drie verschillende mannen.

"Het schokkende is dat het in de ring gebeurde en dus zichtbaar was voor iedereen", zegt Soeters. "Blijkbaar is het normaal in die wereld, maar dit is gewoon een ontuchtige handeling met een dier."

Strafbaarheid niet duidelijk

Tijdens de hondententoonstelling werden ruim drieduizend honden gekeurd. De dieren waren afkomstig uit verschillende landen. De honden op de video zijn Engelse bulldogs.

RTL Nieuws schrijft op basis van meerdere geraadpleegde dierenartsen dat de vulva's van de honden worden gestimuleerd. Mogelijk wordt dit gedaan om de honden rustig te laten worden, voorafgaand aan een keuring.

Het is niet duidelijk of er sprake is van strafbare feiten, maar er bestaat sinds 2010 wel een wet waarin ontucht met dieren wordt verboden.

Volgens de wet gaat het om "een handeling van seksuele aard die indruist tegen heersende sociaal-ethische normen". Daarop staat maximaal anderhalf jaar celstraf of een geldboete van maximaal 20.500 euro.