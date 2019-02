De politie kan nog geen actie ondernemen op het betasten van teefjes tijdens een hondenshow van afgelopen weekend in Eindhoven. Woensdag verschenen beelden waarop is te zien hoe mannen het geslachtsdeel van honden betasten.

De regionale politie-eenheid Oost-Brabant laat weten dat een melder beelden van de hondenshow had verstuurd, maar dat het op basis van deze video lastig is te controleren of er sprake is van een strafbaar feit.

"Daarnaast draait het om opsporingsindicatie", zegt een woordvoerder. "Wij kunnen niet iemand opsporen op basis van beelden van zijn of haar hand. Dit hebben we gezegd tegen de melder en die komt mogelijk bij ons terug."

De woordvoerder benadrukt dat de politie andere beelden heeft ontvangen dan RTL Nieuws. Het nieuwsprogramma publiceerde woensdagmiddag beelden van de hondenshow. De organisatie House of Animals zou de video hebben gemaakt. Daarop is te zien dat zeker drie teefjes door drie verschillende mannen worden betast.

'Bizar dat het wordt gedaan om een hond rustig te krijgen'

"Dit zijn seksuele handelingen en het is bizar dat dit wordt gedaan om een hond rustig te krijgen voor zo'n show", zegt Karen Soeters van House of Animals tegen RTL Nieuws.

Tijdens de hondententoonstelling werden ruim drieduizend honden gekeurd. De dieren waren afkomstig uit verschillende landen. De honden op de video zijn Engelse bulldogs.

RTL Nieuws schrijft op basis van meerdere geraadpleegde dierenartsen dat de vulva's van de honden worden gestimuleerd.

Niet duidelijk of het strafbaar is

Het is niet duidelijk of er sprake is van strafbare feiten, maar er bestaat sinds 2010 wel een wet waarin ontucht met dieren wordt verboden.

Volgens de wet gaat het om "een handeling van seksuele aard die indruist tegen heersende sociaal-ethische normen". Daarop staat maximaal anderhalf jaar celstraf of een geldboete van maximaal 20.500 euro.

De voorzitter van de hondenshow benadrukt dat het absoluut om "ongewenst gedrag" gaat. "Wij hebben dit zelf niet geconstateerd en het is ons daarom niet bekend wie deze man is", aldus de voorzitter. "Als we dit hadden gezien, dan was die meneer weggestuurd."

De Dierenbescherming laat weten erg verbaasd te zijn over de beelden. "Wij horen weleens wat over het klaarstomen van honden voor hondenshows, maar dit hebben we nog nooit gezien of gehoord", zegt een woordvoerder.