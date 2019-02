De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht heeft een hond een 3D-geprint schedeldak gegeven. Dit is niet eerder in Europa gedaan.

Bij de hond werd vorig jaar een goedaardige tumor van het schedelbot verwijderd. De tumor was dusdanig groot dat er een nieuw schedeldak nodig was. Door een samenwerking tussen de faculteiten Diergeneeskunde en Geneeskunde is het nu gelukt om er een van titanium te printen.

"Een belangrijk voordeel van het 3D-printen van een schedeldak is dat het perfect op maat gemaakt kan worden voor het individu. En er kan een rand geprint worden van poreus titanium", vertelt dierenarts professor Björn Meij. "Deze rand zorgt ervoor dat het bot kan ingroeien in het implantaat en kan integreren in de schedel."

De faculteiten werken al langer samen en kijken bijvoorbeeld naar de toepassing van implantaten die met de 3D-printer gemaakt zijn voor zowel mensen als honden.

De hond maakt het inmiddels weer goed.