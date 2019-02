De vader van een recent geboren orang-oetan in de dierentuin van het Zwitserse Bazel blijkt niet het mannetje dat samen met de moeder leeft te zijn. Een DNA-test wees uit dat de vader in een naastgelegen verblijf verantwoordelijk was voor de zwangerschap, aldus het park.

Het elfjarige vrouwtje Maja kreeg in augustus haar dochter Padma. Lange tijd dacht Basel Zoo dat de veertienjarige Budi de vader was. Die twee orang-oetans leven namelijk in hetzelfde verblijf.

In de dierentuin, die een fokprogramma voor orang-oetans heeft, leven in totaal drie familiegroepen. Elke groep heeft een eigen verblijf en bestaat uit één vrouwtje, één mannetje en één jong.

Na elke geboorte wordt een DNA-test uitgevoerd om de identiteit van de vader officieel vast te stellen. Volgens de dierentuin leveren de resultaten doorgaans nooit verrassingen op. Uit de test na de geboorte van Padma blijkt echter dat niet Budi de vader is, maar de achttienjarige Vendel. Hij zit in het verblijf naast dat van het vrouwtje.

De verschillende groepen orang-oetans in de dierentuin kunnen niet bij elkaar in het verblijf komen, maar kunnen door een hek wel contact met elkaar hebben. Dat geldt ook voor Maja en Vendel.

Biologisch gezien is het geen verrassing dat Vendel de vader is, meldt Basel Zoo. Hij is het dominantste mannetje en heeft daarnaast ook nog eens zogeheten wangflappen, een lichaamskenmerk dat vrouwtjes "simpelweg niet kunnen weerstaan".

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!