Vrijdag zijn in Hongkong en Oeganda voor miljoenen euro's aan gordeldierschubben in beslag genomen door de douane. In Hongkong en Oeganda werden ook nog duizenden slagtanden van olifanten gevonden.

De schubben in Oeganda hadden een waarde van bijna 7 miljoen euro. De vondst in Hongkong was iets minder waard, ongeveer 6,9 miljoen euro.

"In één container vonden we al 423 kilogram schubben en 762 stukken ivoor", zegt een woordvoerder van de douane in Oeganda. Het ivoor en de schubben zijn vaak afkomstig uit Congo en Zuid-Soedan, stelt de Oegandese douane.

De 8 ton schubben in Hongkong komen van ongeveer dertienduizend gordeldieren. De zending was afkomstig uit Nigeria, net als een zending die in Vietnam werd onderschept. Daar zaten aanzienlijk minder schubben in. Volgens de Vietnamese douane is daar in totaal 1,4 ton aan schubben onderschept.

Gordeldierschubben zijn net als de slagtanden van olifanten en hoorns van neushoorns enorm populair in Azië. Daar worden ze gebruikt als medicijnen. Het vlees van de gordeldieren wordt in delen van Afrika gezien als delicatesse.

Alle soorten gordeldieren worden met uitsterven bedreigd.