In DierenPark Amersfoort is een wallabyjong geboren. Dierverzorgers deden de bijzondere ontdekking maandag in het verblijf van de wallaby's.

Het kleintje werd ontdekt toen de dierverzorgers een kopje uit de buidel van de moeder zagen verschijnen.

De precieze leeftijd van het wallabyjong is moeilijk te zeggen volgens dierverzorger Christel Broekman. "De eerste maanden verstopt het zich in de buidel en drinkt het volop melk. Na zo'n vier maanden begint de kleine wallaby te wennen aan de buitenwereld."

Volgens de dierverzorger zit het jong nu bij de moeder en gaat het met beiden goed. "Het duurt niet lang meer of de wallaby is buiten de buidel te bewonderen, maar de komende week zal het nog wel even lekker warm bij de moeder willen zitten. Zodra de kleine rondhuppelt, kunnen wij het geslacht vaststellen."

Met de komst van dit jong heeft DierenPark Amersfoort nu in totaal zes wallaby's. De tammarwallaby's behoren tot een van de kleinste kangoeroesoorten die er zijn.