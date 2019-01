Honderden dode zeekoeten zijn de afgelopen weken aangespoeld op de Waddeneilanden. Er bevinden zich ook veel verzwakte dieren op de stranden van de eilanden.

Waardoor de zeekoeten verzwakt zijn geraakt, is nog niet duidelijk. De vogels worden onderzocht door Wageningen Marine Research en de Universiteit Utrecht. Volgens Mardik Leopold, een van de onderzoekers, zijn de meeste vogels aangespoeld op Terschelling en Ameland.

Meer dan vijftig levende zeekoeten zijn deze maand naar Vogelopvang Terschelling gebracht. "Daarnaast liggen er veel op het strand. Ik heb er geen zicht op hoeveel dat er precies zijn, maar het zouden er honderden kunnen zijn", zegt Monique Reinders van de vogelopvang op het eiland.

"Ik heb geen idee waar de beestjes aan dood zijn gegaan", zegt Reinders. Volgens haar zijn de vogels die naar de opvang worden gebracht "heel erg mager" en zit er bloed aan hun achterzijde. "Inwendig gaat er iets helemaal niet goed, want ze poepen een zwarte, waterige en stinkende smurrie."

Met olie besmeurde zeekoeten spoelen weleens aan, maar dat is nu niet het geval. "De vogels zijn aan de buitenkant schoon", aldus Reinders.

Een zeekoet in het opvangcentrum van Ecomare. (Foto: Ecomare)

Zeekoeten komen niet in Nederland voor

Volgens haar worden zeekoeten nooit gezien op de Nederlandse kust of in de Nederlandse wateren. "Het zijn echte zeevogels. Daar duiken ze en vissen ze op kleine visjes of ongewervelden."

De vogels komen alleen aan land om te paren en te broeden. Dat doen ze niet in Nederland, maar bijvoorbeeld op het Duitse eiland Helgoland en op Schotse eilanden. "Als we zeekoeten in Nederland zien, gaat er bijna altijd iets niet goed", aldus Reinders.

'Trek nog geen conclusies over betrokkenheid MSC Zoë'

De vogels die de eerste 24 uur overleven in de opvang op Terschelling gaan naar de opvang Fûgelhelling in het Friese Ureterp. "Sinds 3 januari zien we dat telkens groepjes verzwakte vogels worden binnengebracht", zegt een woordvoerder.

Een link met de MSC Zoë, het containerschip dat begin januari honderden containers verloor op de Noordzee, is dan al snel gelegd. Maar zo ver wil de woordvoerder nog niet gaan. "Laten we eerst het onderzoek afwachten, voordat we ergens een conclusie aan verbinden. Voor hetzelfde geld is er iets anders aan de hand."