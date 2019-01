Dierentuin Artis gaat opnieuw drie vale gieren uitzetten op Sardinië. In navolging van hun soortgenoten die april vorig jaar werden vrijgelaten, zijn er donderdag drie vale gieren naar het Italiaanse eiland afgereisd. De gieren worden later dit jaar uitgezet.

De jonge gieren zijn afgelopen voorjaar in Artis geboren. Drie van de ouders komen uit Spanje en konden door een verkeersongeluk niet meer in het wild leven. In Artis zijn ze opgevangen, hersteld en konden zij een koppel vormen met een andere vale gier.

Door het uitzetten van hun kinderen in het wild wil de dierentuin bijdragen aan de instandhouding van de vale gier in Europa.

In april 2018 zette Artis ook al twee vale gieren uit op Sardinië in het kader van het natuurbehoudproject Life Under Griffon Wings. Deze twee gieren hebben zich inmiddels bij een bestaande kolonie gevoegd.

De drie gieren die nu op het eiland zijn, zullen op een andere plek worden uitgezet.