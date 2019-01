In Diergaarde Blijdorp is in de nacht van 2 op 3 januari een witkruinmangabey, een bedreigde aapsoort, geboren.

Het kleine aapje heet Quinn, meldt de Rotterdamse dierentuin op Instagram en Twitter. Het geslacht is nog niet bekend.

Witkruinmangabeys komen in het wild voor in mangrovebossen en regenwouden in West-Afrika. Door jacht en de afname van hun leefgebied worden de dieren bedreigd.

In Blijdorp is het jonge aapje te zien op de Afrikaanse savanne.