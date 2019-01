Voor de Nederlandse kust is donderdagmiddag een tweede bultrug gezien, meldt SOS Dolfijn. De dieren zwemmen ter hoogte van Scheveningen en Bergen aan Zee.

Al maanden achtereen zwemt er een bultrug voor de Nederlandse kust. De walvis werd in oktober voor de kust van Texel gezien, waarna het dier in de maanden daarna regelmatig opdook. Onder meer voor de kust van Rotterdam en Scheveningen is de walvis gezien.

Kleinere walvissoorten als de bruinvis en verschillende soorten dolfijnen komen voor in de Noordzee, maar de bultrug niet.

Sinds het begin van deze eeuw worden bultruggen vaker gezien in het Nederlandse deel van de Noordzee. Marien bioloog aan de Wageningen Universiteit Mardik Leopold zei in november tegen NU.nl dat de Noordzee een goede leefomgeving is voor de bultrug.

"De zee zit vol met scholen sprot, een soort kleine harinkjes. De Nederlandse kust is daarmee een luilekkerland voor de bultrug."

'Bultrug heeft de Noordzee ontdekt'

SOS Dolfijn meldde eerder ook al dat het einde van de walvisjacht positieve gevolgen heeft gehad voor de mondiale ontwikkeling van de bultrug. "Na het afnemen van de walvisjacht heeft de bultrug de Noordzee ontdekt. Behalve een enkele dode bultrug, is die walvissoort voor die tijd nooit in de Noordzee gezien", zei Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn.

Bultruggen zijn migrerende walvissen. Ze krijgen in de zomer hun jongen in warmere gebieden en trekken vervolgens weer naar het noorden. Omdat de dieren in tegenstelling tot bijvoorbeeld de potvis geen diepe wateren nodig hebben, komen ze voor in vrijwel alle wereldzeeën.