In het Arnhemse dierenpark Burgers' Zoo wordt in januari of februari de geboorte van een zeekoe verwacht. Het 5,5-jarige Caribische zeekoevrouwtje dat in de Mangrove samenleeft met een zeventienjarig mannetje is zwanger. De geboorte van een zeekoe is een zeldzaamheid in Europa.

Biologen en dierverzorgers van de Arnhemse dierentuin wachten de komende tijd in spanning op de geboorte van de zeekoe. Een precieze uitgerekende datum is erg lastig te bepalen, omdat Caribische zeekoeien een draagtijd tussen de twaalf en veertien maanden kennen.

Bovendien is het zeer moeilijk om een echo te maken van het grote en zware dier, dat ongeveer 300 kilogram weegt (exclusief baby). De Arnhemse dierentuin is er desondanks van overtuigd dat er een zeekoe op komst is. De veranderingen van het lichaam van het zeekoevrouwtje sterken die gedachte.

"Zekerheid is er niet. We gaan ervan uit dat de zeekoe drachtig is omdat ze een bult rondom haar vulva vertoont", zegt Burgers' Zoo.

De dierentuin heeft al een tijd geen paringen meer geconstateerd en de tepels van het zeekoevrouwtje worden de laatste tijd steeds zichtbaarder. "Dat duidt erop dat de geboorte op korte termijn gaat plaatsvinden."

De zwangere zeekoe toont zich aan publiek in de Mangrove in Burgers' Zoo. (Foto: NU.nl/Eimert Pruis)

Zeekoekoppel leeft sinds zomer 2017 in de Mangrove

Vrouwtjes zijn met vijf jaar geslachtsrijp, mannetjes met negen jaar. De 5,5 jaar oude zeekoe is er dus vroeg bij. "In Nederlandse termen kan je spreken van een tienermoeder", zegt een woordvoerder van Burgers' Zoo over het jonge vrouwtje, dat afkomstig is uit een Deense dierentuin.

Het zeekoestel leeft in de Mangrove, een groot overdekt ecosysteem dat in de zomer van 2017 geopend is. Naast de zeekoeien leven er verschillende soorten vogels en veel vlinders in het op Belize gebaseerde leefgebied.

In het wild met uitsterven bedreigd

Koninklijke Burgers' Zoo is het enige dierenpark in Nederland waar zeekoeien leven. De laatste zeekoeien werden in Arnhem in 1993 en 1995 geboren. Ook in de rest van Europa komen zeekoeiengeboortes maar weinig voor. In Europese dierentuinen leven in totaal namelijk slechts 35 Caribische zeekoeien; 21 mannetjes en veertien vrouwtjes.

In het wild komen zeekoegeboorten nog minder voor. De populatie van de twee verschillende Caribische zeekoesoorten, die op de Antillen en in in de buurt van Florida leven, groeit niet snel. Dat komt door de lange draagtijd en het feit dat een jong 2,5 jaar bij de moeder blijft. Beide wilde ondersoorten worden daardoor met uitsterven bedreigd.