De potvis die in december 2017 aanspoelde op het strand bij Domburg, keert terug naar Zeeland. Vanaf juni is het ruim 13 meter lange opgezette dier te zien in museum Terra Maris in Oostkapelle.

Gedeputeerde Carla Schönknecht heeft woensdag het eerste geprepareerde deel van de potvis, de hand, in ontvangst genomen. De provincie heeft het met een subsidie mogelijk gemaakt dat vis straks in Zeeland is te zien.

De potvis wordt de blikvanger van de wisseltentoonstelling Wat spoelt er aan in Zeeland?​. Daarin zijn allerlei voorwerpen te zien die door het jaar heen aanspoelen op de Zeeuwse stranden. Naast zeebewoners gaat het vooral om plastic en zwerfvuil.

Volgend jaar bedenkt Terra Maris een andere expositiethema rondom de potvis. De komende drie jaar blijft hij in Zeeland.