Een man is donderdagmiddag samen met een kind uit de auto gestapt in het jachtluipaardverblijf in Safaripark Beekse Bergen. Dankzij ingrijpen van een ranger duurde het incident "minder dan een minuut", meldt parkmanager Niels de Wildt vrijdag aan NU.nl.

De auto met een Duits kenteken stond naast een safaribus met hierin bezoekers en een ranger van het park. De ranger zag het incident gebeuren en heeft adequaat opgetreden, aldus De Wildt.

Volgens de parkmanager hebben de dieren er waarschijnlijk geen weet van gehad. Waarom de man en het kind uit de auto zijn gestapt, is niet bekend. "Ik heb geen idee of het onwetendheid is", zegt de parkmanager.

Het incident staat volgens De Wildt in schril contrast met wat er vorige zomer gebeurde. Bezoekers stapten toen uit de auto en maakten een wandeling door het verblijf van de jachtluipaarden, waardoor ze bijna werden aangevallen door de dieren.

Volgens De Wildt was er toen intern wel zorg over of jongeren dit gebeuren eventueel wilden nadoen om zelf met een video te komen. "Het beleid is toen wel aangescherpt", stelt de parkmanager.

Als iemand zich niet aan de veiligheidsregels van het park houdt, kan deze persoon verwijderd worden. Dit is volgens De Wildt weinig gebeurd.