Drie nieuwe mestkeversoorten zijn vernoemd naar de drie draken uit de televisieserie Game of Thrones. De kevers heten drogoni, rhaegali en viserioni

Wetenschapper Brett Ratcliffe van de universiteit van Nebraska-Lincoln ontdekte de insecten in Zuid-Amerika. De namen van de kevers zijn Latijnse versies van de originele namen Drogon, Rhaegal en Viserion.

De drogoni en viserioni komen voor in Colombia en Ecuador. Rhaegal kan worden gevonden in Frans-Guyana.

In de serie horen de draken bij Daenarys Targaryen, die wordt gespeeld door Emilia Clarke.

Ratcliffe zegt in een interview met de Amerikaanse televisiezender ABC News dat hij een fan van de serie is. Hij is ook fan van de boekenreeks A Song of Ice and Fire van George R.R. Martin, waar de serie op gebaseerd is. Hij koos de namen echter om meer aandacht op de biodiversiteit in de wereld te vestigen.

"Als je insecten deze namen geeft, doe je dat wel een beetje om aandacht te genereren voor je vakgebied", stelt Ratcliffe. "Er zijn nog zoveel keversoorten te ontdekken. We kennen ze nog lang niet allemaal."

De wetenschapper gaf de kevers deze namen echter ook, omdat het steeds lastiger wordt om een goede naam te bedenken. "Daarnaast moeten wetenschappers zichzelf ook niet te serieus nemen."