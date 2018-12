Dierentuin BestZoo in de Brabantse plaats Best is sinds kort een jonge zwarte jaguar rijker. Het welpje werd 9 december geboren, maar het park maakte de geboorte pas bekend tijdens de kerstdagen.

De geboorte is bijzonder gezien er maar heel weinig jaguars in Nederlandse dierentuinen leven, laat BestZoo weten.

Het welpje heeft nog geen naam. Het is ook nog niet duidelijk of het een jongetje of een meisje is. Moeder Maya en haar kind maken het uitstekend.

Het tweetal is voorlopig nog niet voor het publiek te zien, omdat het welpje in alle rust en warmte moet kunnen aansterken.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!