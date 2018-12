In een woning op de Rotterdamsedijk in Schiedam heeft dinsdag aan het begin van de middag brand gewoed. Een kat die nog in het pand aanwezig was, is door de brandweer gered.

De bewoners hadden het pand bij komst van de brandweer al verlaten. Ambulancepersoneel heeft hen nagekeken, niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.

De dierenambulance ontfermde zich over de kat, die ook niet hoefde mee voor controle. Bij het blussen was veel rook vrijgekomen.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de brand is. Mogelijk is het vuur in een slaapkamer ontstaan.