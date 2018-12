Tien verschillende wolven hebben Nederland in 2018 bezocht, stelt Wageningen Environmental Research (WENR). Het ging om zes wijfjes.

WENR komt tot die conclusie na genetisch onderzoek van uitwerpselen en DNA-monsters van bijtwonden bij aangevallen schapen.

Van augustus tot en met oktober zijn twee nieuwe wijfjes opgemerkt en een wolvin waarvan al eerder sporen werden aangetroffen. Sporen van zeven andere wolven die al eerder werden waargenomen, zijn daarna niet meer gevonden.

De organisatie Wolven In Nederland houdt de waarnemingen nauwgezet bij en constateert dat sporen van wolven onder meer zijn gevonden in Friesland, Drenthe, Overijssel en op de Veluwe.

Wolven afkomstig uit Duitsland

De DNA-sporen van de dieren zijn terug te voeren naar Duitsland. Een wolvin die al enkele maanden in Nederland leeft, komt uit een roedel in Babben. De plaats in de deelstaat Brandenburg ligt zo'n 600 kilometer van de Nederlandse grens.

In mei werd voor het eerst geconstateerd dat deze wolf in Friesland was geweest. Daarna was het dier doorgetrokken naar Drenthe en Overijssel. Eind juli werd het dier gezien op de Veluwe.

Wolf at mogelijk alleen wilde dieren

Volgens ecoloog Hugh Jansman zijn er geen meldingen over gebeten schapen binnengekomen sinds de wolf op de Veluwe verblijft. "Het is dan ook aannemelijk dat ze recent uitsluitend wilde dieren at", aldus Jansman op de site van WENR.

Tot nu toe is de wolf een bezoeker in Nederland. Als het dier eind januari nog steeds op de Veluwe verblijft, dan heeft de wolf zich definitief gevestigd in Nederland. Dit betekent dat onder meer schapenhouders maatregelen moeten nemen.