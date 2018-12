Een lichtgevende worm, de fosforworm, is eind oktober voor het eerst gezien in Nederland. De worm werd op Texel gesignaleerd tijdens een nachtelijke excursie.

De worm, met de Latijnse naam Microscolex phosphoreus, komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika, maar is door het verplaatsen van aarde inmiddels over de hele wereld verspreid. In Europa kwam het dier ook al voor, maar in Nederland was de worm nog nooit gezien.

De lichtgevende worm werd op 27 oktober voor het eerst gezien op Texel door een groep die een lichtpuntje langs het pad zag, meldt Nature Today. Op 6 november werden meerdere wormen gezien en een paar dagen later werd de worm ook gesignaleerd in Wageningen.

De worm geeft een fluorescerend licht af en komt in subtropische en gematigde klimaatzones voor. Op golfbanen in het Verenigd Koninkrijk is de fosforworm in dusdanig grote aantallen aanwezig dat het dier een plaag vormt.

In Nederland leven 25 soorten regenwormen, waar de fosforworm er een van is. Van de ongeveer zevenduizend soorten regenwormen geven zo'n tachtig soorten licht.