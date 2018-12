De vermoedelijk enige witte orang-oetan ter wereld wordt dinsdag vrijgelaten tussen haar soortgenoten in een nationaal park op het Indonesische deel van het eiland Borneo.

Volgens haar verzorgers heeft Alba, die ongeveer zes jaar oud is, laten zien dat ze klaar is om in het wild te leven tussen andere orang-oetans.

Zo heeft ze consistent getoond dat ze goed kan klimmen. "Ze beweegt met gemak tussen de takken door", aldus de organisaties die Alba hebben opgevangen.

Alba werd vorig jaar ontdekt in een afgelegen dorp. Ze zat verwaarloosd opgesloten in een kooi die veel te klein voor haar was. In de opvang, die door onder meer de Kalimantan Natural Resources Conservation Agency en de Borneo Orangutan Survival (BOS) Foundation is geregeld, heeft ze de afgelopen tijd kunnen aansterken.

Het plan was eerst om Alba op een afgelegen eiland te plaatsen, maar haar verzorgers zijn ervan overtuigd dat ze "vrij kan leven in een echt natuurgebied". De orang-oetan heeft een zeer bijzonder uiterlijk. Alba heeft wit haar, blauwe irissen en rode pupillen.

Ze wordt dinsdag samen met een "gewone' orang-oetan die ook enige tijd in de opvang heeft doorgebracht uitgezet.

