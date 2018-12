De rode panda Raj die deze zomer ter wereld kwam in Diergaarde Blijdorp Rotterdam, is overleden. Volgens de dierverzorgers wilde hij de laatste dagen niet eten en bleken zijn nieren niet goed te werken.

"Ook had hij een afwijkend hart en een ernstige vorm van bloedarmoede", aldus de dierentuin in een reactie. Er worden nog aanvullende testen gedaan om te kijken waar Raj precies aan is overleden.

Volgens de dierenverzorgers was het een levendige rode panda en had zijn moeder haar handen vol aan hem. Hij at zijn bamboe al goed, maar ging niet goed over van moedermelk naar vast voedsel.

"Om ervoor te zorgen dat hij ook pandabrokken goed ging eten, (die zijn essentieel voor panda's vanwege de vitaminen en mineralen) deden de verzorgers er een speciaal, lekker zoet papje overheen", aldus de dierentuin.

Bij Raj wilde dit echter niet werken. Ondanks de inzet van zijn verzorgers en het inzetten van sondevoeding is hij overleden.