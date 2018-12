De vleeskip is volgens Britse onderzoekers iconisch voor de tijd waarin wij nu leven, een periode waarin de mensheid grote invloed uitoefent op alle leefgebieden op aarde.

Meerdere studies tonen aan dat mensen een enorme impact hebben op bijvoorbeeld landschappen, oceanen en de atmosfeer. Deze invloed is volgens sommige geologen zo groot, dat een nieuw tijdperk is aangebroken: het Antropoceen.

Wetenschappers van de Universiteit van Leicester concluderen in een nieuwe studie dat de kip bij uitstek het symbool is voor dit geologische tijdperk. Hun bevindingen zijn woensdag gepubliceerd in het wetenschappelijke blad Royal Society Open Science.

Op aarde lopen momenteel ongeveer 23 miljard kippen rond, meer dan elke andere vogelsoort. Bovendien is de moderne kip de meest voorkomende gewervelde diersoort op aarde, die biologisch gevormd is door mensen.

"Je zou kunnen zeggen dat we op de planeet van de kippen leven", zegt geoloog en hoofdonderzoeker dr. Carys Bennett. Wanneer toekomstige archeologen en paleontologen fossiele resten uit onze tijd onderzoeken, zullen ze volgens haar naast blikjes, glazen flessen en kleine stukjes plastic, vooral beenderen van kippen tegenkomen.

De lichaamsgrootte van vleeskippen nam halverwege de vorige eeuw enorm toe. (Foto: ANP)

Vleeskippen in cijfers 48,2 miljoen - het aantal vleeskippen in Nederland in 2017.

997 duizend kilogram - geslacht kippenvlees in 2017.

625 - het aantal vleeskuikenhouderijen in Nederland in 2017.

77.180 - het gemiddelde aantal vleeskuikens per bedrijf.

42 tot 49 dagen - de gemiddelde levensduur van een vleeskip. (Bron: CBS/WUR)

De vleeskip is razendsnel geëvolueerd

Evolutie vindt meestal binnen een tijdsbestek van miljoenen jaren plaats, maar de vleeskip is veel sneller veranderd. De onderzoekers vergeleken kippenbotten op archeologische vindplaatsen om erachter te komen hoe de vogelsoort in de loop der jaren precies is veranderd.

De gedomesticeerde kip stamt af van de rode kamhoen, die oorspronkelijk leeft in Zuidoost-Azië. Mensen begonnen ongeveer achtduizend jaar geleden met het domesticeren, het proces waarbij het dier aangepast raakt aan het leven naast de mens, van de vogel.

Het dier verspreidde zich daarna snel over de wereld om gebruikt te worden voor vlees en eieren.

De lichaamsmassa van een kip vervijfvoudigde

In de jaren vijftig van de vorige eeuw nam de kippenproductie een enorme vlucht. De vogel onderging grote veranderingen en werd zo gefokt dat het dier snel op gewicht kwam, ten faveure van wereldwijde voedselconsumptie.

Sindsdien is de lichaamsmassa van een individuele kip vervijfvoudigd, stellen de onderzoekers.