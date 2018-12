Een ijsbeer heeft in Dierenrijk Nuenen twee jongen geworpen tijdens haar winterslaap. Moeder en jongen maken het goed, meldt Omroep Brabant vrijdag.

De jongen werden op maandag 26 november in het binnenverblijf van de dierentuin geboren, meldt de omroep. De geboorte is vrijdag pas bekendgemaakt, Het is nog niet duidelijk wat het geslacht van de kleine ijsberen is, dit is pas over enkele maanden vast te stellen.

De moeder en de jongen blijven de komende maanden in het binnenverblijf. Andere ijsberen, onder wie de vader van de jongen, kunnen hier niet bij. De komende maanden zullen de jongen ook nog binnenblijven en komt er geen dierverzorger aan te pas. Als alles goed gaat, kunnen de twee jongen in het voorjaar van 2019 naar buiten.

Een vrouwelijke ijsbeer gaat pas met winterslaap als ze zwanger is. IJsberen zijn zeven tot negen maanden zwanger, en krijgen dan meestal twee jongen.

Een zwangerschap gaat niet altijd goed. Zo bleek acht jaar geleden dat een ijsbeer haar jongen had opgegeten. Dierenrijk Nuenen kwam hier pas achter nadat de kleine ijsberen een tijd niet meer waren gezien.