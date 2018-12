Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft beelden naar buiten gebracht van dierenmishandelingen bij twee varkensfokkerijen in het Gelderse Lunteren en het Noord-Brabantse Nuenen.

Op de beelden, die met een verborgen camera gemaakt zijn, is te zien hoe biggetjes in kratten worden gegooid en hun staartjes onverdoofd worden afgeknipt.

Ook is te zien dat ontlastingsmonsters uit de biggetjes worden geknepen en varkens tegen hun kop worden geschopt. Daarnaast laten de beelden spartelende, zieke en gewonde biggen zien. Nadat de biggen zijn ingeënt, worden ze opgesloten in krappe ruimtes.

Volgens Animal Rights zijn het couperen van de staart en het slijpen van de tanden standaard praktijken die als routine bij de wet verboden zijn. "De biggen gillen bij deze pijnlijke handelingen terwijl de moedervarkens, gevangen tussen de stalen stangen, machteloos toekijken", zegt Erwin Vermeulen van de organisatie.

Volgens hem zijn de gruwelbeelden geen uitzondering. "We hebben nog wel meer beelden bij andere fokkerijen. Dit is de manier waarop varkens gehouden worden in Nederland."

Ook NVWA zet vraagtekens

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wil van Animal Rights weten om welke varkensbedrijven het gaat. "Dan kunnen we dit onderzoeken. Wij hebben de beelden bekeken en we zien wel een aantal zaken waar we vraagtekens bij hebben", zegt een woordvoerder.

Tegelijkertijd zijn volgens hem handelingen, zoals het vijlen van tanden, wel toegestaan. "Maar het is natuurlijk heel onaangenaam om die dieren zo te zien gillen. En het is niet toegestaan dat zo'n jongetje de dieren schopt. Dat mag niet gebeuren." Ook is het de vraag of de dierenarts bij de zieke en gewonde varkens is geweest. "Dat weten we niet. Wie weet zijn op het moment dat de beelden worden gemaakt dergelijke pas de wonden gezien of is daarna de dierenarts langs geweest."

'Niet conform de richtlijnen'

Uit eerdere inspecties van de NVWA bleek al dat er veel mis is bij varkensfokkerijen. Afgelopen juni bleek dat de NVWA in ruim twee jaar tijd 48 boetes had opgelegd aan ruim negentien verschillende slachthuizen.

Volgens de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) geven de beelden "geen realistische weergave van het reilen en zeilen" op een gemiddeld varkensbedrijf. "Staartjes afknippen met een kniptang is niet conform de richtlijnen. Ook werd er met biggen gegooid en tegen dieren getrapt. Dit is niet oké, dieren behoor je zo niet te behandelen", aldus de belangenorganisatie.

In Nederland worden zo'n 15 miljoen vleesvarkens per jaar geslacht.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!