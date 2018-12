De Siberische eenhoorn, een neushoornsoort, stierf 164.000 jaar later uit dan gedacht en leefde daardoor nog samen met de eerste mensen en met neanderthalers.

Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek dat dinsdag is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Ecology & Evolution.

De Siberische eenhoorn was een neushoornsoort die leefde op de steppes van Centraal-Azië en Rusland. De jongste botresten die van het dier zijn gevonden, lagen in het westen van Rusland. Het dier wordt een eenhoorn genoemd, omdat het een harige neushoornsoort met een enorme hoorn was.

Tot dit onderzoek werd gedacht dat het dier ongeveer 200.000 jaar geleden uitstierf. Uit nieuw onderzoek naar botten in musea in Rusland en het Verenigd Koninkrijk blijkt dat de Siberische eenhoorn 36.000 jaar geleden uitstierf. Dat komt meer overeen met het uitsterven van diersoorten die in dezelfde periode leefden, zoals de harige neushoorn en de mammoet.

Neushoorn stierf uit door kleine temperatuurdaling

De laatste twee diersoorten stierven alsnog duizenden jaren later uit, door het hoogtepunt van de ijstijd en door het jagen van mensen. De onderzoekers vroegen zich daarom af hoe het kon dat de Siberische eenhoorn duizenden jaren eerder al verdween.

Volgens de onderzoekers stierf de neushoornsoort uit door een kleine verandering in het klimaat. Vooral de zomers werden kouder, waardoor er minder steppegras beschikbaar was en de vegetatie in de regio enorm veranderde.

Eenhoorn kon alleen gras verteren

De Siberische eenhoorn werd hard getroffen door het verdwijnen van het gras, omdat dit het enige voedsel was dat het dier kon verteren.

Andere soorten, zoals de antilopes die nog steeds in de regio voorkomen en harige neushoorns, konden zich beter aanpassen aan de opkomst van andere toendragewassen. Het lichaam van de Siberische eenhoorn was echter te veel ingesteld op het eten van gras.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!