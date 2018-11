De twee laatste witsnuitneusberen in Apenheul zijn overleden. Het dierenpark in Apeldoorn heeft in overleg met de dierenarts besloten de hoogbejaarde dieren in te laten slapen.

Rico en Nokia kwamen veertien jaar geleden aan in Apenheul, daarvoor leefden ze in een dierentuin in Costa Rica. Op het moment van aankomst waren ze zeker vijftien jaar oud. Volgens Apenheul worden neusberen in het wild hoogstens tien jaar.

Het dierenpark liet het koppel op 14 november inslapen, maar dit is pas op maandag via een schriftelijke verklaring door Apenheul bekendgemaakt.

"Sinds een half jaar ging hun gezondheid en daarmee hun kwaliteit van leven enorm hard achteruit", aldus het dierenpark. "Niet voor niets deden ze het al een hele tijd rustig aan. Het koppel sliep veel en kwam alleen in actie voor een lekker hapje."

Neusberen konden voer niet meer doorbijten

De neusberen konden de harde brokken die ze als voer kregen al een tijd niet meer doorbijten. Om die reden besloten verzorgers het voer te weken. Ook werden hun nagels regelmatig geknipt, omdat deze niet meer vanzelf sleten.

De roofdieren zagen heel slecht, vertelt Apenheul. "Een van hen was zelfs nagenoeg blind en kon de weg alleen op de tast vinden." De verzorgers besloten het neusberenverblijf van speciale loop- en klimstructuren te voorzien, zodat de dieren toch zelfstandig hun nachtverblijf konden bereiken.

Apenheul meldt verder dat er geen nieuwe neusberen naar het park zullen komen.

De dieren, met een lengte van 80 tot 130 centimeter, komen oorspronkelijk voor in het zuiden van Noord-Amerika en in Zuid-Amerika. Ze behoren tot de familie van wasberen.