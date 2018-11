Er is vrijdag een walvis gezien in de monding van de Nieuwe Waterweg. Een woordvoerder van SOS Dolfijn laat aan NU.nl weten dat het om een bultrug gaat.

Werknemers in de haven zagen het dier tussen 13.30 en 14.00 uur zwemmen ter hoogte van de Euromaxx-terminal. SOS Dolfijn meldt dat de walvis het Calandkanaal in is gezwommen, maar dat kanaal ook weer verlaten heeft en voor het laatst is gezien ter hoogte van de Maasvlakte.

Het gaat mogelijk om de bultrug die eerder bij Scheveningen te zien was. Die bultrug zwemt al wekenlang voor de Nederlandse kust.

Of het inderdaad om dezelfde bultrug gaat, is volgens de woordvoerder nu nog lastig te zeggen. "We kunnen bultruggen herkennen aan de hand van de rugvin en de staart. Die hebben een uniek profiel. Maar de beelden die we hebben gezien, zijn van veraf genomen en op basis daarvan kunnen we niet constateren dat het om dezelfde bultrug gaat. Wel is het aannemelijk dat het hetzelfde dier is."

De bultrug dook op 14 oktober voor het eerst op voor de kust van Texel. In de weken daarna werd het dier meermaals voor de Nederlandse kust gezien, onder meer ter hoogte van Scheveningen en Egmond aan Zee.

Voor de woordvoerder van SOS Dolfijn is er geen reden tot zorg. "In tegenstelling tot potvissen kunnen bultruggen uitstekend in relatief ondiep water verblijven. Ze zijn nieuwsgierig en zwemmen af en toe havens in. Het vormt pas een gevaar voor het dier als mensen het dier gaan opjagen en in bootjes achter de bultrug aangaan."

