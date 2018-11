Een griend, die zondag werd gespot voor de kust van Egmond aan Zee, is gestrand op een zandbank en overleden.

De soort walvis, uit de familie van de dolfijnachtigen, zou al "erg ziek zijn geweest", aldus SOS Dolfijn bij NH Nieuws. De griend, met een lengte van ongeveer 6 meter, werd eerder op zondag voor de kust gespot. Het komt niet vaak voor dat het dier wordt gesignaleerd bij Nederland.

De eerste melding van het dier kwam binnen vanaf het strand van Camperduin. SOS Dolfijn vermoedt dat de griend al ziek was, want de ondiepe Noordzee is niet zijn natuurlijke leefomgeving. De kans is groot dat het dier verdwaald was.

Op dit moment is er een actie bezig om de griend uit de zandbank te krijgen, waarschijnlijk duurt het nog de hele nacht. SOS Dolfijn zegt tegen NH Nieuws dat ze het dier willen overbrengen naar de Universiteit van Utrecht voor verder onderzoek.

Sinds begin november is er ook een bultrug, een walvissoort, voor de Nederlandse kust te zien. Hij werd afgelopen weken al gespot bij Scheveningen, Noordwijk en Egmond. Zondag werd het dier gezien voor de kust van Katwijk/Noordwijk.