In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is onlangs een slurfhondje geboren. Het is het eerste jong van het koppeltje in de dierentuin.

Blijdorp was in 2013 de eerste dierentuin in Europa waar een slurfhondje ter wereld kwam.

Slurfhondjes zijn feitelijk grote springmuizen, van ongeveer 30 centimeter. Met zijn spitse slurf zoekt hij de hele dag de bodem af naar insecten. Ze komen van nature voor in Oost-Afrika.