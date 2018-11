Het aantal berggorilla's in het wild is sterk toegenomen. Dat maakt de Internationale Unie voor het behoud van de Natuur (IUCN) woensdag bekend.

De unie heeft de status van de berggorilla's bijgewerkt van 'kritisch bedreigd' naar 'bedreigd'. In de jaren tachtig was de verwachting dat de berggorilla uitgestorven zou zijn rond het jaar 2000.

Dat het aantal gorilla's van deze soort weer toeneemt komt door aanhoudende en goed gefinancierde internationale beschermingsinspanningen, zegt Anna Behm Masozera, directeur van een Rwandese stichting voor het behoud van gorilla's tegen AP.

Zo worden volgens Masozera de nationale parkgrenzen streng gehandhaafd, waarbij jacht, houtkap en verharde wegen illegaal zijn. Ook helpt toerisme in de nationale parken om parkrangers te betalen.

Zo'n duizend berggorilla's leven in het wild

Op dit moment leven zo'n duizend van de dieren in het wild. Berggorilla's leven in de bossen langs een reeks slapende vulkanen in Oost-Afrika, in nationale parken verspreid over delen van Rwanda, Oeganda en de Democratische Republiek Congo.

Hoewel de toenemende populatie veelbelovend is, benadrukt Masozera dat het aantal berggorilla's in de toekomst nog steeds in rap tempo kan terugvallen: "Het blijven fragiele en kleine populaties".