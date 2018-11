De overlast door muggen in het najaar houdt dit jaar opvallend lang aan, blijkt uit metingen van Muggenradar.nl, een project van Wageningen University.

Concrete aantallen kan de universiteit niet geven, daarvoor is de signaleringstool waar mensen overlast kunnen aangeven te subjectief. De meldingen komen echter nog steeds uit alle delen van Nederland, laat muggenexpert Bart Knols weten.

De oorzaak van de aanhoudende overlast is het extreem zachte weer, stelt Knols. "De mannetjes sterven doorgaans voor de winter", legt hij uit. "Maar de vrouwtjes zijn nog niet in winterslaap, wat normaal wel het geval is in november."

Net als in de zomer zullen veel mensen die overlast ervaren in de buurt van water wonen, stelt de wetenschapper. Er is geen speciale muggensoort die er in de tellingen bovenuit steekt.

In heel Europa neemt aantal incidenten met muggen toe

Nederland is overigens niet het enige land dat last heeft van aanhoudende muggenproblemen. In totaal zijn in Europa dit jaar al tweeduizend gevallen van het westnijlvirus gemeld, een tropische infectieziekte die tot voor kort niet in Europa voorkwam. In totaal 171 mensen zijn aan het virus overleden.

Knols sluit niet uit dat dit virus zich vroeg of laat ook in Nederland kan melden; de dichtstbijzijnde melding tot nu toe kwam uit München, waar een dode uil het virus droeg.

Het gevreesde westnijlvirus is echter niet de enige ziekte die op de loer ligt. In totaal werden dit jaar al in achttien Nederlandse gemeenten uitbraken van exotische muggen gerapporteerd.

Aziatische bosmug mogelijk overbrenger van elf ziekten

De Nederlandse overheid stelde in 2014 dat Aziatische bosmug geen ziekten zou kunnen overbrengen; dit jaar publiceerde het RIVM echter een rapport waarin sprake is van mogelijk elf verschillende ziekten die deze mug zou kunnen overbrengen.

Volgens het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) heeft de tijgermug zich afgelopen zomer gevestigd in Weert.

"We waarschuwen al meer dan tien jaar dat dit soort problemen steeds groter zullen worden", aldus de expert. "Maar preventie op dit gebied staat blijkbaar niet hoog op het lijstje van de Nederlandse overheid. We kijken hier liever toe tot het uit de klauwen loopt, en dan is het te laat – zo ging het ook met de problemen rond Q-koorts."

Problemen zullen komende jaren alleen maar groter worden

Volgens de wetenschapper ontbreekt het het RIVM en de NVWA, die verantwoordelijk zijn voor de aanpak van dit soort problemen, op dit moment aan mankracht om de nakende problemen de baas te kunnen. Minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) stelde deze zomer dat het al geen zin meer had om de Aziatische bosmug in Flevoland te bestrijden.

Gezien de toenemende temperatuur is het heel reëel om aan te nemen dat de problemen met muggen de komende jaren alleen maar toenemen.

