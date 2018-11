Bij een loodsbrand in het Utrechtse Werkhoven zijn in de nacht van zaterdag op zondag dertig koeien en twintig stieren omgekomen. Het is de derde keer deze maand dat er brand uitbreekt bij deze boerderij.

Dat laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht weten aan NU.nl. Bij dezelfde boerderij aan de Hollendewagenweg ging een paar weken geleden ook een loods in vlammen op. Ook toen kwamen koeien om het leven.

De eigenaar van de loods is nagekeken door ambulancepersoneel. Over zijn toestand is niets bekendgemaakt.

De loods van 150 meter lang staat volledig in de brand en is volgens de woordvoerder niet meer te redden. "De brandweermannen proberen nu alleen nog te voorkomen dat de brand overslaat naar het naastgelegen woonhuis."

De brandweer laat de loods gecontroleerd uitbranden. Dat gaat naar verwachting nog de hele dag duren. Ook de stankoverlast als gevolg van het vuur kan nog de hele zondag duren.

De brandweer kreeg om 4.00 uur een melding van de brand. Iets voor 5.00 uur werd duidelijk dat de loods en de koeien niet meer gered konden worden. Over de oorzaak van de brand kon de woordvoerder niets zeggen. "Wij zijn nu alleen bezig met het blussen van de brand."

