Zeker tien vogelsoorten in Nederland zijn dicht bij uitsterven door de vernietiging van leefgebieden en het verdwijnen van insecten.

De afgelopen decennia zijn al vogelsoorten uitgestorven en er zullen meer soorten uitsterven als er geen maatregelen worden genomen, stelt de Vogelbescherming in het boek Bedreigde vogels in Nederland, dat woensdag verschijnt.

In bijna alle leefgebieden, zoals stedelijk, moeras en duin, zijn veel soorten sinds 1950 sterk in aantal achteruitgegaan of zelfs uitgestorven. De verandering van het boerenlandschap en het toenemende gebruik van pesticiden en kunstmest zijn oorzaken dat vogelsoorten ernstig worden bedreigd en zelfs uitsterven.

"Als je gerichte maatregelen neemt, is er een mogelijkheid tot verbetering, maar je moet het wel doen", zegt Kees de Pater van de Vogelbescherming in de Volkskrant. "Het herstel van populaties onder water- en moerasvogels in de afgelopen jaren laat zien dat je het tij nog kan keren."

Zomertortel sterft als eerst uit als er niets veranderd

Als er niets verandert is de zomertortel de eerste vogelsoort die zal verdwijnen uit Nederland. Sinds de jaren vijftig is de soort met meer dan 90 procent in aantal achteruitgegaan. Daarnaast dreigen ook weidevogels zoals de grutto uit te sterven.

De Pater stelt dat het boerenlandschap moet veranderen en het gebruik van stikstof en pesticiden moet worden teruggedrongen om de leefomgeving te herstellen. De Vogelbescherming stelt ook voor om bloemrijke stroken langs akkers te creëren. "Alle inwoners van Nederland kunnen helpen om de basiskwaliteit van onze leefomgeving te herstellen."

