Nog twee zwarte neushoorns zijn gestorven in Tsjaad na de overplaatsing van Zuid-Afrika naar een natuurpark in het Centraal-Afrikaanse land. Hiermee zijn vier van de zes overgeplaatste dieren omgekomen, meldt de topman van het natuurpark Peter Fearnhead dinsdag.

Hoewel nog onduidelijk is hoe de neushoorns gestorven zijn, bevestigt het natuurpark dat de dieren niet zijn gestorven door stroperij, infecties of giftige planten, en dat het "alle mogelijke acties onderneemt om vast te stellen wat tot hun dood heeft geleid".

Weinig vetreserves suggereren dat een slechte aanpassing van de neushoorns aan hun nieuwe omgeving de onderliggende doodsoorzaak is.

In oktober vorig jaar kondigde de universiteit in het Zuid-Afrikaanse Pretoria aan dat er zes zwarte neushoorns in het natuurpark in Tsjaad zouden worden geplaatst. Twee daarvan stierven eind vorige maand in het park, nu zijn er dus nog twee neushoorns aan hun einde gekomen.

De Zuid-Afrikaanse overheid en de natuurparken werken samen om de exacte doodsoorzaak van de vier zwarte neushoorns vast te stellen.

Fearnhead meldt dat er van de twee overgebleven neushoorns één is gevangen en in een verblijf wordt verzorgd, totdat er meer duidelijkheid over de zaak is. De laatste neushoorn zal op korte termijn volgen.

Nog zo'n tweeduizend zwarte neushoorns in Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika leven momenteel ongeveer tweeduizend zwarte neushoorns en achttienduizend witte neushoorns in het wild. Dit aantal daalt al jaren omdat stropers jacht maken op de dieren. Zo kwamen er in 2016 duizend witte neushoorns om door stroperij.

Volgens het Wereld Natuur Fonds (WNF) zijn er naar schatting vijfduizend zwarte neushoorns ter wereld.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!