Van de bestuursrechter mogen er nog geen edelherten in de Oostvaardersplassen worden geschoten tot ze over twee weken uitspraak doet. Dat besloot de rechter in Lelystad maandag tijdens de bezwaarprocedure tegen de opdracht van de provincie aan Staatsbosbeheer om honderden dieren te doden.

Bijna zestig procent van de edelherten stierf afgelopen winter de hongerdood in natuurgebied Oostvaardersplassen. De provincie Flevoland wil daarom ingrijpen. Vrijdag is een vergunning verleend voor het afschieten van edelherten.

Volgens de laatste cijfers moet Staatsbosbeheer de komende winter 1.830 edelherten schieten om op de gewenste stand van maximaal 490 dieren te komen. Vijf natuurverenigingen tekenden bezwaar aan.

Er zijn alternatieve maatregelen die niet door de provincie zijn onderzocht, stellen de bezwaarmakers, zoals anticonceptie. Ook een optie is om de wolf tot de Oostvaardersplassen toe te laten, stelt de Faunabescherming. De provincie ziet dat niet zitten.

"Die wolven jagen de herten dan tegen de hekken aan", aldus raadsvrouw Liesbeth Schippers. Volgens haar moet er nu geschoten worden wil je opnieuw een winter vol dode dieren voorkomen. Van haast is geen sprake, zei ze. De provincie onderzoekt al twee jaar nieuwe beheersmaatregelen.

Harm Niesen is een van de oprichters van de Faunabescherming. Hij meent dat het actief beheren van de kudde zorgt voor het verdwijnen van de zeer schuwe zeearend uit het gebied. "Dat terwijl deze vogel het boegbeeld is van Lelystad.'' Veel van de bezwaarmakers willen de natuur haar gang laten gaan. Volgens de Dierenbescherming is het afschieten een 'laatste redmiddel'.

"In 2006 stond ik al voor de rechter inzake de Oostvaardersplassen. Er is geen reden nu te beslissen om dieren om zeep te helpen", zei advocaat Karin Salomons.

Provincie wil aantal grote grazers tot zo'n derde verminderen

De provincie Flevoland wil het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen van 3.130 terugbrengen naar ongeveer 1.100. Alleen de populatie heckrunderen blijft onveranderd. Van de 610 konikpaarden mogen er 450 in het gebied blijven. 160 paarden krijgen een nieuw thuis.

Enkele natuurverenigingen gaven maandag aan in een aparte procedure ook de verleende vergunning aan te zullen vechten.

De bestuursrechter doet op 19 november uitspraak.

